環保局水保科長朱健瑋（左起）、捷運局副總工程師魏光譽到場回覆桃園市議員朱珍瑤質疑。（蔡依珍攝）

桃園市議員朱珍瑤5日踢爆，環保局斥資1.38億整治滲眉埤，卻涉嫌拿爛淤泥充數，導致交付給捷運局含水率過高，新市府還得再花8億整治才能供綠捷北機廠使用，直指「錯誤的政策加貪汙」最可怕，點名2前局長要為浪費近10億公帑負責，也質疑前市長鄭文燦把爛攤丟給張善政收拾殘局。

朱珍瑤說，桃檢調2015年查出大園和蘆竹交界的滲眉埤，遭宇鴻科技偷排有毒廢液汙染成黑死水，但宇鴻不願負責，桃園市府執行假扣押，前桃園市長鄭文燦2019年初宣布捷運綠線北機廠由G13a站遷往滲眉埤，環保局花2年斥資1.38億元整治於2021年交付給捷運局，鄭文燦視察還讚整治效果佳，豈料捷運局今年4月證實土壤含水率太高，還要再花6至8億用水泥固化。

朱珍瑤指出，滲眉埤面積達10.8公頃，為全國最大的埤塘整治工程，前環保局長呂理德採用耕犁法，宣稱以公共工程乾淨客土與汙染土方翻拌整治，回填的30萬噸土方卻有13.6萬噸來自砂石場，質疑五鬼搬運把爛汙泥當客土，當然無法達到捷運局要求的最大乾密度90％以上。

朱珍瑤點名環保局跟捷運局橫向聯繫出很大問題，究竟誰下令滲眉埤整治含水率只要以35％為標準？捷運局是否曾告知要供機廠使用含水率要達10％？或是2局處在鄭文燦下令下，各做各的埋頭苦幹，不用知道太多，讓鄭文燦能一手遮天、玩假的，再把爛攤子丟給接手的張善政，得再多花8億元收拾殘局。

朱珍瑤說，以無機性汙泥處理費每噸7250元計算，13.6萬噸處理費約10億元，除質疑有圖利砂石場之嫌，也痛批桃市府還斥資近10億元整治，堅決反對現階段加入水泥固化方式，根本是圖利廠商、淹滅證據。

環保局水保科長朱健瑋說，當初接到的指令就只有環境改善，因此在重金屬檢測等規定都加嚴，客土也都經過3道檢驗確保土質，坦言過去不曾整治這麼大範圍的前例，是以農地整治的標準要求含水率35％，捷運局並未告知含水率要10％以下。

捷運局副總工程師魏光譽則坦言機廠擇定時間跟整治有時間差，要能乘載捷運重量，土壤壓密度要達90％，含水率要10％以下，4月起已採水泥拌合改善土壤，目前進度超過40％。