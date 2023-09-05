由文化部啟動與高雄市政府、數位發展部攜手打造文化科技新品牌 TTXC台灣文化科技大會，首屆大會將在10月份於高行盛大舉行，匯入影視、音樂、產業、派對等領域，其中串接最新文化科技產業脈動的國際論壇也備受關注。5日大會公布國際論壇首波大咖講者名單，包含人稱「日本創作鬼才」的宮藤官九郎，及曾以《返校》獲得金馬獎最佳新導演和最佳改編劇本的徐漢強，兩位將於10月14日（六）下午4點於高雄市立圖書館總館同台分享喜劇及影視作品創作的經驗，此場講座門票於9月18日（一）中午12點於OPENTIX售票系統開賣。

受邀出席論壇的日本知名影劇創作者宮藤官九郎，不僅是多產的編劇，同時亦身兼導演和演員身分，其編劇作品帶有強烈的搞笑氛圍，卻蘊藏著濃厚的人性情感，藉由帶給觀眾的歡笑，傳達對現代社會的細緻觀察。繼今年6月旋風來台參加電影新作《快一秒的他》宣傳活動後，宮藤本次首度來到高雄擔任論壇講者，談到即將受邀來到高雄的心情，宮藤表示相當期待，亦不改無俚頭的幽默個性說道：「曾經在我所居住的吉祥寺的車站前有一家名為『高雄』的台灣料理店，他們的皮蛋豆腐、炒飯和炒青菜很好吃，每當我完成一部劇本時，我都會和妻子一起前往享用。所以我非常喜愛高雄」。面對台灣粉絲的熱情與支持，宮藤十分開心，笑說有些自己著作不知為何只在台灣翻譯出版，而最新作品《沒有季節的城市》只有台灣媒體報導，或許是台灣的粉絲發現了自己都不自知的個人魅力。

日本知名影劇創作者宮藤官九郎，不僅是多產的編劇，同時亦身兼導演和演員身分。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，「台灣文化科技大會」除了要帶給民眾最潮流的文化科技體驗，也希望增進相關領域的互動，特別是國境解封之後，以促進國際交流的角度，透過辦理論壇，邀請文化科技領域的國際頂尖人才來到台灣進行經驗分享，讓台灣相關產業從業者可以在國內即有豐富的收穫，也是強化自身文化內容產製、帶動產業升級的契機，讓台灣文化內容未來在國際上更具競爭力。

宮藤今年6月曾來台參加電影新作《快一秒的他》宣傳活動。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁表示，10月登場的『台灣文化科技大會』活動樣態多元，其中在國際論壇邀請到台、日影劇界知名的創作者－徐漢強及宮藤官九郎對談，希望透過業界的視角交流、探討未來影視發展的可能性，同時也讓大眾有機會一窺這些膾炙人口的影劇作品背後的趣事和辛勞。論壇首波講者名單即令人相當期待，更為豐富的講座主題及講者將會陸續公開，請大家拭目以待也千萬不要錯過，也非常歡迎宮藤官九郎來到高雄體驗熱情的港都氛圍。

宮藤最新作品《沒有季節的城市》只有台灣媒體報導，他開玩笑說或許是台灣的粉絲發現了自己都不自知的個人魅力。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高市府文化局長王文翠表示，國際論壇共有兩大主題，分別為「影視音樂」與「文化科技」，將邀請與文化科技領域相關的重要人士與會，並以專題講座或多人對談形式，進行經驗分享與剖析發展趨勢，同時為產業搭建對話平台。此次十分榮幸能夠邀請到兩位當前影劇界極具盛名的影人對談及分享經驗，特別是徐漢強導演過去與高雄有著深厚的淵源，其曾於2015年與高雄電影節合作拍攝喜劇短片《讓座貼紙2.0》，後續也受邀製作高雄VR FILM LAB原創VR作品《全能元神宮改造王》和《星際大騙局之登月計劃》，都引起許多的討論及關注。徐漢強自述是宮藤官九郎的鐵粉，兩位的作品蘊含著幽默而各有魅力，對談所激盪的火花精采可期。

徐漢強導演過去與高雄有著深厚的淵源。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部、高雄市政府與數位發展部舉辦的「台灣文化科技大會」盛事將於10月7日至10月22日在高雄登場，國際論壇以「影視音樂」與「文化科技」為主軸，邀請超過30位各領域具有代表性的國內外創作者和產業領袖，針對產業熱門話題和備受喜愛的影視音內容進行分享，更多重量級講師即將陸續公布，詳情請關注TTXC台灣文化科技大會活動官網（https://ttxc.tw/）。