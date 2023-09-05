美國饒舌天王阿姆（Eminem）出道至今創作出多首經典歌曲，作品也屢屢獲獎，常被稱為最偉大的饒舌歌手之一。但近期傳出他早已過世的消息，更有人稱現在的阿姆是複製人，離譜言論讓他的發言人也火速回應。

根據《太陽報》報導，8月19日臉書出現一個「R.I.P Eminem」的粉絲專頁，且粉絲可以從「關於」的頁面看到阿姆的死亡消息，上面寫道：「美國時間大約8月19日上午11時，我們敬愛的饒舌歌手阿姆逝世了。」而該粉絲專頁也吸引百萬名粉絲前往按讚，以表達哀悼。儘管阿姆的發言人事後出面闢謠，證實本人還健在，但此事依然在網路上獲得許多討論。

不過這也不是阿姆第一次被傳出死訊，2006年時就有冒充新聞網站的平台聲稱他死於車禍，另外也有人說他因用藥過量而死，甚至還有人說他的DNA被光明會拿去創造複製人，各種陰謀論再度浮上檯面。

對此，有人則提出分析，阿姆從2006年就有明顯的變化，更提出3大疑點來說明複製人的陰謀論；若對比他現在與2006年以前的照片，可以發現他下顎線越來越明顯，再來五官也有些許變化，而且歌詞風格也和過去有極大差異。