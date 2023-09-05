華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，觀察過去五年台灣加權指數殖利率表現，約落在3～5％區間，若加入參考ESG永續及高股息因子，則可有效拉高殖利率。以「特選台灣環境永續高股息指數」為例，2022年殖利率達到9.83％，同時該指數在今年上半年漲幅逾19.87％，表現亮眼，適合存股族追蹤參考。

蔣松原指出，還有一個推薦投資人選擇高股息基金的理由，就是高股息基金具有配息、不配息級別可供選擇，而一般市面上高股息ETF多為自動配息入袋。倘若投資人追求的是投資極大化，將息收滾入再投資，而不是時不時將現金領出來，則長期累積下來將會有驚人的複利效果。就如同巴菲特的投資哲學，波克夏公司從來不發股息，如投資人亟需現金，自行贖回即可。打個比方，配息型基金，每次配息出來就像放煙火；但倘若不配出來，持續累積越做越大，就好比傳家寶，代代相傳，歷久不衰。

蔣松原建議，台灣受到歐盟今年將實施碳關稅以及美國清潔競爭法案影響，預計2024年開徵碳費，這個改變是全球趨勢所趨，所有公司都必須因應及早做出減碳調整，包括金管會也宣布，自2027年3月開始，資本額100億元以上的上市櫃公司，都必須公布國內首本永續年報，而這也被視為企業的「第五張財報」。投資人唯有提早布局減碳、永續相關題材，採取多元布局策略，妥善分散風險，才能做好穩健的資產配置。