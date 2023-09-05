行政院環保署2017年起辦理「資收大軍計畫」，補助各縣市政府雇用資收個體戶做資源回收，明年起終止計畫，也不會再補助地方辦理。台北市議員應曉薇今與台北市里長聯誼總會召開記者會，訴求北市府續辦資收大軍，否則「環保倒退嚕」。環保局回應，當初配合中央辦理的資收大軍是個「活動」，今年6月也已發文告知各里長明年不再辦理，因此，明年不會再舉辦資收大軍。

應曉薇表示，資收大軍讓台北市變得很乾淨，也養成家中大小朋友固定整理回收物的習慣，無形中教養下一代環保的重要，沒想到環保署直接讓資收大軍轉型成「資收關懷計畫」，里長們都很憤怒，認為資收大軍不該退場。

她指出，環保局一直搪塞了事，像是環保長吳盛忠曾稱，台北市半數的里做資收大軍，代表半數的里不支持此事，所以不該持續資收大軍，不然就是稱「審計部在查」，希望吳盛忠不要再欺上瞞下、閃躲。

應曉薇強調，前台北市長柯文哲理解資收大軍重要性，過去都有編預算執行，蔣萬安應親力親為、傾聽里長聲音，也要體認到環保教育的可貴。

台北市里長聯誼總會總會長陳木松說，資收大軍推動初期都要拜託里長來做，後來做出成果，幫助家庭教育環保，大家不忍資收大軍退場，半年前便出來抗議，環保局卻無動於衷，蔣萬安也不打算編列1000萬餘元預算因應，讓上百位里長不滿，聯誼總會很希望持續辦，不要一紙公文說不做就不做。

信義區里長聯誼會會長方聰杰則說，很多里長反映，他們能藉資收大軍與當地里民有很好地互動，非常快樂，期盼環保局繼續辦。

台北市環保局主任秘書楊維修回應，「資收大軍計畫」是中央環保署在2017年推動，實施至今也逐步做滾動式轉型，每年的補助從一半、4分之1遞減，最終在2023年不再補助，8月也發布新聞稿通知明年全國一致性不再推動。

楊維修強調，台北市在夜間有188條清運路線、4035的回收點，假如不能配合回收時間，還有32個限時收受點，北市的資源回收以及垃圾清運都正常運作，絕對沒有「環保倒退嚕」。