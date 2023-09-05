「AB＋優格新系列」減輕負擔感即日起在全台7-11上市，嘗鮮價30元。（統一提供／朱世凱台北傳真）

據行政院農業委員會漁業署出版的2021年漁業統計年報顯示，台灣一年從國外進口的生鮮或冷藏、冷凍的「鮭魚」共計有2.9萬公噸（580萬條鮭魚），可見國人愛吃鮭魚的程度之高。時序入秋，也正是鮭魚最豐腴肥美之際，全台美威鮭魚專賣店推出一系列豐盛的秋日饗宴，包括「川香剁椒鮭魚下巴鍋」等，預估至中秋檔期結束，業績可再成長約1到2成。另健康飲食趨勢抬頭，除了吃鮭魚補營養，統一也特別推出「AB＋優格新系列」減輕負擔感，即日起在全台7-11上市，嘗鮮價30元。

中秋除了吃烤肉，現也有更多餐食新選擇。看準國人愛鍋特性，美威鮭魚將鮮厚肥美的鮭魚下巴、鮭魚干貝海鮮丸等食材融合主廚秘製川香剁椒醬，拌入多種中藥熬煮大骨湯底，打造「川香剁椒鮭魚下巴鍋」，以及運用美威明星熱銷產品「美威精選鮭魚菲力－川香剁椒口味」入饌升級，包裹整條挪威直送戰斧鮭魚排的「川香剁椒紙包鮭魚」；特將關東風味的傳統鰻魚醬烤工法賦予新意的「極上蒲燒鮭重」，嚴選挪威鮭魚最鮮嫩肥美、油花分布宛若雪花般豐腴、亦是老饕指定部位的頂級鮭魚大腹肉，佐上日本進口特製蒲燒醬汁甘甜入味；美威鮭魚也推蒜香四溢、濃郁豐潤的「法式香蒜海鮮義大利麵」，蒜頭香氣四溢，佐上鮮嫩鮭魚、魷魚、鮮蝦與滑Ｑ義大利麵，爽口圓潤。歡慶新菜上市，即日起凡加入「Supreme Salmon美威鮭魚」LINE官方帳號好友、綁定會員，即贈新菜兌換券，點購「川香剁椒鮭魚下巴鍋」、「法式香蒜海鮮義大利麵」即享9折優惠。

統一AB深耕優酪乳市場多年，旗下的AB原味優酪乳更獲雙項國家健康食品認證。即日起於全台7-11再推全新系列「AB＋優格」新品，兩款口味分別為「綜合莓果優格」與「無加糖優格」。AB＋優格採用國際知名益生菌「雷特氏B菌」照顧消化道。打開「綜合莓果優格」，藍莓、覆盆莓、蔓越莓三種莓果融合而成的迷人果香撲鼻而來，加上QQ椰果增添口感，酸甜適中不膩口，裡頭的「花青素」也能幫助好氣色，即起原價38元，特價30元。