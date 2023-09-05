英國劍橋大學被揭露過去10年與一家發展軍事技術的中國國企合作，目前劍橋大學表示，已決定取消與這家製作航天器材、導彈及無人機中國國企的合作項目，並退還沒使用的150萬美元撥款。但也強調，合作計劃都經過大學內部審視，也通過出口限制批准，都是與民用科技有關，沒有一個與軍事或軍民兩用科技有關。

據VOA美國之音報導，劍橋的的先進光子學及電子學中心（Centre for Advanced Photonics and Electronics）過去與數家中國公司合作例如華為。中心網頁上也列出其中一家合作伙伴是北京航天控制儀器研究所，這是一家屬於中國航天科技集團有限公司旗下的研究所。

根據英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）引用當地的《資訊自由法》取得資料，發現從2013年開始，劍橋大學從北京航天控制儀器研究接收209萬英鎊（約264萬美元），用於先進光子學及電子學中心上。雙方過往合作的項目與航天工程所需技術有關，包括光纖感應、數碼天線系統、光電振蕩器，也有一個近期項目涉及智能生產。

劍橋大學在回覆「英中透視…」時指出，從2013年合作起已知道研究所的背景。當時，英國政府透過在北京大使館審視該項計劃，北京航天控制儀器研究所也曾保證，軍事與民用的生意是完全獨立運作，各有技術管理團隊，希望與劍橋大學合作「純粹是民用方面」。

劍橋大學又表示，因為從2018年起未再有新批出計劃，經過內部審視後，將會在9月底中止與北京航天控制儀器研究所的合作，並退還尚未使用的120萬英鎊（約150萬美元）撥款。