新住民兜售「懶人減肥法」獲利百萬，消水腫茶包竟含4級毒品。

北市楊姓男子與范姓越南籍妻子，婚後經營「懶人減肥法」，自越南進口減肥茶包，案經刑警大隊網路巡邏，發現減肥藥具有消水腫等療效，且含有摻有第四級毒品「西布曲明」，警方日前持搜索票、拘票在兩人的倉庫內，查扣4634茶包以及2985粒減肥藥，訊後依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

警方表示，網路盛傳「懶人減肥法」，可以利用喝茶、喝咖啡達到減肥，41歲楊男、38歲范女在網路購物平台上，以販售減肥飲料的名義，並聲稱經過衛福部檢驗合格，有助於預防心血管疾病，保持纖瘦等效果，實際上，減肥藥含有「西布曲明」第4級毒品，經過2年多，不乏有顧客回購，藉以牟利不法獲利上百萬。

警方表示，「西布曲明」已在2021年9月列為第4級毒品，除了抑制食慾功效外，卻有引發心悸、心律不整等後遺症，甚至造成失明以及猝死的副作用。楊姓夫妻在網路上每盒350元銷售，聲稱不知道含有毒品，更不清楚已經違法。

警方呼籲，毒品樣態為偽裝成非處方減肥藥之新興毒品，恐易使青少年、年輕女性等放下戒心，且前值暑假期間，警方務必加強查緝各類供毒藥頭，並將販賣大麻及新興毒品列為重點打擊目標，防制毒品流入校園及社區。

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