Had an excellent meeting with Mr. Jensen Huang, the CEO of @nvidia. We talked at length about the rich potential India offers in the world of AI. Mr. Jensen Huang was appreciative of the strides India has made in this sector and was equally upbeat about the talented youth of… pic.twitter.com/zT6Cyrmk5z — Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2023

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一（4日）與印度總理莫迪會面，這是兩人第二度碰面，雙方談到印度在人工智慧（AI）的巨大潛能，凸顯輝達在印度快速發展科技產業中扮演重要角色。

輝達4日在官方部落格表示，莫迪、黃仁勳是在總理的新德里官邸馬場路7號會面。G20（20國集團）峰會9月9日將在印度舉行，由莫迪主持領袖峰會，包括美國總統拜登在內的G20領導人將與會。

輝達提到，在一周以前，印度成為首個成功登陸月球南極的國家，代表印度作為世界上最大民主國家，正不斷提升科技能量。輝達與印度有著深厚的關係，自2004年在印度班加羅爾展開業務至今，經歷了20年；此外，目前在印度也有四個工程開發中心，分別位於古爾岡、海德拉巴、普恩以及班加羅爾。

輝達指出，目前輝達在印度有超過3800名員工，輝達的開發者計畫中，有超過32萬名印度開發者；輝達的繪圖處理器架構CUDA，每月在印度平均下載量約4萬次。印度很快在全國20座城市擁有運算網絡，幫助科學家更有效率合作並共享資料和資源。

莫迪也在社群平台X（原推特）表示，與輝達執行長黃仁勳談論了印度為AI世界提供強大潛力，黃仁勳對印度在AI產業進展表示讚賞，同時對印度才華洋溢的年輕人相當看好。