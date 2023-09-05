輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一（4日）與印度總理莫迪會面，這是兩人第二度碰面，雙方談到印度在人工智慧（AI）的巨大潛能，凸顯輝達在印度快速發展科技產業中扮演重要角色。
輝達4日在官方部落格表示，莫迪、黃仁勳是在總理的新德里官邸馬場路7號會面。G20（20國集團）峰會9月9日將在印度舉行，由莫迪主持領袖峰會，包括美國總統拜登在內的G20領導人將與會。
輝達提到，在一周以前，印度成為首個成功登陸月球南極的國家，代表印度作為世界上最大民主國家，正不斷提升科技能量。輝達與印度有著深厚的關係，自2004年在印度班加羅爾展開業務至今，經歷了20年；此外，目前在印度也有四個工程開發中心，分別位於古爾岡、海德拉巴、普恩以及班加羅爾。
輝達指出，目前輝達在印度有超過3800名員工，輝達的開發者計畫中，有超過32萬名印度開發者；輝達的繪圖處理器架構CUDA，每月在印度平均下載量約4萬次。印度很快在全國20座城市擁有運算網絡，幫助科學家更有效率合作並共享資料和資源。
莫迪也在社群平台X（原推特）表示，與輝達執行長黃仁勳談論了印度為AI世界提供強大潛力，黃仁勳對印度在AI產業進展表示讚賞，同時對印度才華洋溢的年輕人相當看好。
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