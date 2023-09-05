台北市環保局今(5)日指出，2023年度第三季有機質肥料發放將於明(6)日上午11時於「田園銀行網路平台」開放線上申請，預計發放6000份，登記時間開放到10日上午11時，額滿將提前截止，歡迎喜好綠植栽的民眾準時上網申請。

台北市廚餘回收分為「堆肥廚餘」及「養豬廚餘」，堆肥廚餘製作有機質肥料後，自2017年起配合台北市田園城市政策，每季開放台北市民透過「田園銀行網路平台」申領，每人每次可領取10公斤，環保局也開放12處地點供台北市民可就近領取。

環保局說明，2022年度有機質肥料已回饋1萬9696人次，2023年度第三季開放民眾申請數量計6000人次，邀請更多市民加入田園城市行列，將台北打造成綠色環保的循環城市。

今年登革熱疫情往北擴散至北部縣市，而受全球暖化影響，9月仍是病媒蚊活躍期，環保局提醒各位市民朋友18日至8日前往各發放地點領取時，應注意做好戶外防蚊措施，從事園藝活動時，更要注意孳清及自我防護，一起杜絕病媒蚊。