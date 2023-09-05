高雄市農業局9年前無心插柳，贈送一批種子給新上國小作為上課素材，卻啟發學校推動食農教育的構想，從此教室花圃變身農田，學生也化身「教室小農」，成為全國校園食農教育標竿。最近由賴秋江老師與校長王彥嵓共同撰寫的《一步蔬果‧小農雜學力》一書，將完整呈現新上國小校園食農教育歷程的最前線紀錄，未出版先造成轟動，獲得教育界、藝文界及企業界熱情推薦。

教室花圃也能種出漂亮的番茄。（圖片來源：高雄市教育局提供）

《一步蔬果‧小農雜學力》由幼獅文化出版，將歷時5代9年的教室小農教學所有照片與文字整理成書，是目前紀錄最完整的食農教育前線實務書，更是第一本校園食農全紀錄，裡面包含了12堂食農課程及6項農作知識補給 ，更結合永續發展的SDGs實踐於小農日常中。

兩位作者皆是長期耕耘教育界的園丁，賴秋江為「未來教育TAIWAN100」得主，曾出版暢銷書《玩轉語文課》、《動動文字》及熱銷桌遊《動文字》、《動成語》等；王彥嵓為藝術貢獻獎得主，有「點子王校長」之稱，延續歷任校長辦學精神、積極創新，大力支持與推動食農教育與美感校園。

擔任該書審定工作的有機農園負責人李法憲博士在推薦文中提到，在都會型學校有限條件下化不可能為可能，一步步從基礎種植體驗，延伸到環境、飲食、美學、文化等不同教育面向，並兼容異國美食文化體驗、味覺體驗、生態營造、行銷、設計、品牌等，甚至跨領域學習時下最新的SDGs議題等。

《一步蔬果‧小農雜學力》包含種植、採收、環保、創客、烹調、設計、行銷、理財、寫作、公益等10大小農雜學力，全方位教學完整到位，無論新手、老手，不管在校或在家，都能輕鬆開啟食農人生。書中完整收錄校園小農第一線實務操作照片，用心記下小農精采生活，詳細解說小農種植經過，更與農友相互經驗交流、對照，是有意從事食農教育工作者的實用參考書。