大陸8月頒布規定，要求所有手機應用程式（app）發行商須報備業務細節，且平台方不得為未備案app提供服務。據報，騰訊和小米等當地app商店業者已開始落實新規。

大陸工信部8月初印發通知，要求在大陸境內從事網路訊息服務的app主辦者依照《反電信網絡詐騙法》、《互聯網信息服務管理辦法》等規定，向所在地的省級通信管理局備案，否則不得在網路上使用。此外，手機製造商不得為未履行備案手續的app提供網路接入、分發、預置等服務。

路透社報導，新規要求在大陸營運的app商店在8月底前建立自身通報系統來監督新app上架。在大陸發行app的公司AppInChina執行長畢紹普（Rich Bishop）表示：「Android的app商店已經證實，9月1日起新app須備案，現存app則在明年3月31日以後須備案。」

他指出，這會「迫使在這些app商店上架的所有全球性app若非在大陸成立實體，否則就得和當地夥伴合作」。

報導稱，包括騰訊、華為、小米、OPPO和Vivo等在大陸經營Android應用程式商店的當地業者，已在上週對app發行商發出通知，表示若新app未充分滿足當局的文件要求，將被禁止上架。路透已見過騰訊和華為的通知，小米、OPPO和Vivo的通知則是發布在自家部落格上。

iPhone製造商美國蘋果公司（Apple Inc.）尚未透露其在大陸的app商店將如何遵守北京的新規定。AppInChina表示，根據他們檢查，蘋果截至今天尚未調查其架上app的備案狀態。