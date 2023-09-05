陸上發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈

1991年蘇聯解體後，剛獨立的烏克蘭拚命建設國防。當時它研製的新武器之一，就是研製如美國「戰斧」（Tomahawk）般的陸射遠程巡弋飛彈，這種自主精準彈藥能打擊至少1,000英里（1610公里）外的敵方目標。

然而，據《富比士》（Forbes）雜誌網4日報導，除了伊朗1997—2001年間靠間諜手段，成功從基輔竊取飛彈計畫外，烏克蘭南方設計局（Yuzhnoye State Design Office）的「風箏」（Korshun）巡弋飛彈計畫毫無進展。不過，烏克蘭需要完成「風箏」的技術和專業依舊存在，直到2018年，南方機械製造廠（Yuzhmash）還在積極推銷這設計。

如今俄羅斯大軍壓境，展開邁入第19個月的全面戰爭，烏克蘭終於有充滿說服力的理由，來完成「風箏」的研製。而這不只是推測，在烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）因涉貪3日被總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）拔官前曾表明，為了深入俄境打擊目標，烏克蘭部隊需要射程達2000公里的彈藥，相當於俄東到俄西約一半的距離。當他被問及，烏克蘭是否在研製這類飛彈時，他直接回答：「對！」

A purpose-built cruise missile would allow the Ukrainians to strike far-away targets more frequently and with greater precision. @forbes #ukraine https://t.co/ijXA1tnlqz — David Axe (@daxe) September 4, 2023

事實上，烏克蘭部隊已經急就章地打造了各式深度打擊武器，其中包括改裝的噴射動力無人偵察機，還有針對地面攻擊改造的老式地對空飛彈等，並利用它們來瞄準俄羅斯空軍基地、總部，還有像莫斯科一樣，距離俄烏邊境遠達250英里（約402公里）的據點。

而量身訂製的巡弋飛彈將讓烏克蘭能更頻繁，也更精準地打擊遠距目標。南方機械製造廠為了打造「風箏」，使用了烏克蘭航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）製造的R-95渦扇引擎，也就是如今所謂的MS-400。

不過，它並非新產品，而是1980年代初驅動蘇聯可攜核彈頭巡弋飛彈的發動機。但話說回來，R-95體積雖小，但效率高，能產生900磅（408公斤）推力，足以將重達兩噸的次音速巡弋飛彈至少推進1,000英里（近1610公里）。