內政部、外交部、大陸委員會共同主辦，警政署承辦「2023國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，9月4日至7日在台北美福大飯店舉行，5日論壇開幕典禮，首先由內政部常務次長吳堂安致歡迎詞，行政院副院長鄭文燦及國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney致賀詞。並由鄭文燦、吳堂安、外交部政務次長田中光、大陸委員會副主任委員梁文傑、John Letteney、瓜地馬拉警察首長 Edwin Manfredo Ardiano López 及警政署長黃明昭共同啟動論壇。

警政署表示，本次論壇以「打擊跨境犯罪」為主題，邀請各國檢察、警政、執法及外交等政府官員及執法人員來台參加，會中有2場主題演講、4場專題研討，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向，並有來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主持人、講者及與談人；國內來賓則有駐華使節代表與內政、外交、檢察、陸務及警政部門的執法專家、高階官員參與研討，共計有31國、2600人參加會議，包括現場實體與會200人及線上視訊與會2400人。

鄭文燦致詞時強調，為因應電信詐欺案件犯罪手法不斷改變與進化，行政院於今年5月間推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並陸續通過「打詐五法」，分別為《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》等修正案，期能透過精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標，以全面降低詐騙受害事件。

國際警察首長協會會長John Letteney指出，現今世界資訊傳播速度相當迅速，對於執法人員而言需要進行跨司法管轄區的合作，尤其是打擊跨境犯罪，需要透過執法機關間的合作與協調。由於現今的犯罪活動非僅限在單一國家境內，執法機關必須以全球的觀點與視角，來應對各類型的跨境犯罪；執法機關須更加警覺、預先因應跨境犯罪。國際警察首長協會亦支持警政署打擊跨境犯罪，並提供實質的協助。

吳堂安指出，面對日新月異的跨境犯罪手法，國際執法合作尤為重要，唯有與各國執法單位交流情資、相互配合，始能將罪犯一網打盡。刑事局與泰國警方合作緝捕重大要犯，與美國執法機關合作查獲大規模毒品走私案件，今年3月與美國及柬埔寨執法機關共同破獲柬國今年度最大宗毒品走私案件，均為國際執法合作的最佳體現。