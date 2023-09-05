新竹縣長楊文科致力推動各項智慧科技政策，日前榮獲「2023智慧城市卓越貢獻獎-智慧治理獎」，縣府人事處導入臉部辨識差勤系統，讓縣府員工上、下班打卡，只要1秒就搞定，連「戴口罩也行」都能辨識。

楊文科表示，新上路的臉部辨識差勤系統，標誌著縣府在智慧治理上又往前一步，他親自觀察過府內員工用新系統打卡的情形，非常快速且有效率，讓他印象深刻，未來還將繼續推動其他智慧建設，在縣內各場域實現，讓縣民充分感受智慧城市的便利和美好。

縣府人事處長陳美志指出，臉部辨識差勤系統是透過人臉辨識技術，結合線上差勤系統，整合打卡作業和差勤紀錄，能夠即時掌握出、缺勤資訊，同時透過數據加密處理，保護員工個人資訊，能夠有效強化資訊安全。

陳美志說，以往採用電腦桌機連線打卡的模式，每當電腦開機再登入系統後打卡，需費時3分鐘至5分鐘不等，臉部辨識系統可以在1秒內完成，並自動匯入上、下班出勤打卡資料至差勤管理系統，可以有效提升效率與差勤管理的便利與正確性。

新竹縣是全國第5個使用臉部辨識系統的縣市，自9月1日啟用，縣府各出入口都有設置打卡設備共10台，預估單日使用人次平均達600人次。