你沒看錯，同一方向車道上，為何機車和轎車車頭分往不同方向?屏東市街頭日前出現一幕讓民眾摸不著頭緒的傻眼景象。

1輛小型銀色休旅車，不知何故，竟然竟然在駕駛竟打倒車檔跟在一台機車後方，沿屏東市和生路二段行駛，竟然像在表演特技般，沿著屏東市和生路二段一路倒車疾駛，車尾(行進方向)前還有一輛摩托車，恐怕騎士也傻眼。

該輛休旅車瘋狂的行徑遭民眾拍下後上傳網路，從影片中看中，當天還下著雨，視線不良，但駕駛卻一路快速倒車疾駛，引起眾多路人注意。

高手在民間！屏東超狂駕駛市區高速「倒退嚕」 民眾全看傻。(翻攝自社會事影音社群)

屏東分局表示，當時獲報和生路二段有自小客車倒車行駛在馬路上，且穿越路口之駕駛行為，立刻派員到場，並依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款以危險方式駕車，處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

警方也呼籲，民眾可提供影片至鄰近派出所檢舉，另駕駛各類車輛請務必遵守交通規則，如遇上述情形，請立即撥打110電話報案。