繼2023年第1季全球智慧型手機產量年減近20％後，第2季持續衰退約6.6％、僅2.7億部，合計上半年智慧型手機產量5.2億部，比去年同期衰退13.3％。同時手機品牌生產排名也出現變化。大陸有「非洲之王」之稱的傳音（Transsion）首次進入全球第5名，產量較上季增長逾70％、達到2510萬支、市占率達9.2％。

據中關村在線報導，傳音的高產得益於管道庫存回補、新品上市以及進軍中高端市場等。觀察從今年3月開始，傳音的生產表現就相當不錯，預計這一波成長態勢將延續到第3季。

從廠商生產排名來看，全球前5名的分別是三星、蘋果、小米、oppo和傳音。三星蟬聯生產排名首位，第2季生產總數為5390萬支，季減12.4％。

再看到蘋果第2季產量為4200萬支，季減21.2％，是過去4個季度當中生產表現最低的一季；小米則受管道庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第2季產量約3500萬支，季增32.1％；Oppo則主要得益於東南亞等地的需求回升，產量約3360萬支，季增25.4％。

根據TrendForce集邦諮詢預測，下半年的生產量可能會再次下修，但分析認為全球產量仍有望以年增2至3％的速度增長。