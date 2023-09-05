苗栗縣苑裡鎮年度限定的「鬼門關夜市」，苑裡市場委員昨天公告停辦，引起地方譁然，為不讓辦理近30年夜市流失，苑裡青年團體「苑裡掀海風」與苑裡百年老市場災後重建自救會長鄭暉煌5日發起舉辦「9／13 市場普大夜市－環保永續場」， 強調要舉辦1個垃圾不落地、安全有保障、交通動線更順暢的觀光活動。

苑裡市場委員會昨公告指出，112年苑裡鬼門關夜市今年暫停舉辦。顧及到111年夜市人潮眾多推擠問題考量民眾安全今年暫停舉辦夜市，農曆7月29日（9月13日）禁止擺攤。

苑裡市場委員會認為，近年來人潮實在太多，大批人潮湧入攤商聚集的為公路，擔心發生人群推擠踩踏意外，而攤商數量太多也難以管控，也怕有遠道而來的擺攤攤商不慎引發意外，所以決定停辦。

消息一出引起地方熱議，不少苑裡鎮民抱怨，「鬼門關限定」的隱藏版苑裡夜市，是每年的地方盛事，甚至有外縣市民眾慕名而來，許多網民表達「怎麼能夠說不辦就不辦，讓人難以接受」。

而苑裡鎮公所也發布聲明表示尊重苑裡市場委員會，並指公所今年早已編列「節慶街道環境裝置藝術」預算，表明即便不開鬼門關夜市，也會搭配點燈靜態展示，並舉辦快閃表演活動，來行銷在地文化。

為了不讓民眾失望與傳統夜市消失，苑裡青年團體「苑裡掀海風」與苑裡百年老市場災後重建自救會長鄭暉煌，決定接手辦理「鬼門關夜市」。

鄭暉煌說，他身為在地攤商，得知「鬼門關夜市」將停辦，都讓地方感覺非常惋惜，因此他以苑裡百年老市場災後重建自救會名義，結合青年團體「苑裡掀海風」，要接手辦理夜市，夜市名稱將取為市場普大夜市－環保永續場。

鄭暉煌表示，普大夜市預計擺設範圍是為公路到建國路、以及建國路到世界路，範圍涵蓋天下路老街，希望透過活動讓大家更進一步了解老街文化，即日起開始招募攤商，最晚報名時間為9月9日，攤商需繳交攤位清潔和保險費500元，如需用電需要再加500元。

鄭暉煌說，目前已經向苑裡鎮公所依法申請市場周邊道路路權，他想要請所有參與市場普大夜市環保永續場次的攤商，可以達成垃圾不落地、顧及安全與資訊公開的守則，這次如果有盈餘將全數捐給苑裡鎮公所作為急難救助金使用。

另外，相關投保費用、所有經費都會在活動結束後3天公告，若這次試辦效果佳，也達成讓「鬼門關夜市」更完善，未來會持續推廣下去，他希望能夠讓夜市永續發展下去。