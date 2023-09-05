No pitcher in the entire pitch tracking era had ever thrown 30 pitches under 60 MPH in one MLB game then David Fry threw 64 today. pic.twitter.com/2ygBhSXI6d — Codify (@CodifyBaseball) September 5, 2023

守護者5日迎戰雙城，菜鳥捕手福萊（David Fry）臨危受命登板苦撐4局64球，成為隊史近百年來的野手第一人。當然福萊登板只是收拾爛攤子，雙城全隊打到棒子冒煙（20支安打），終場20比6痛宰守護者。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「沒有人想上場被打得落花流水，但他的心理素質夠強，而且沒有受傷，他為我們消化很多局數，希望我們明天有機會贏球。」

這是雙方3連戰首戰，守護者先發投手是剛從天使接收過來的吉歐力托（Lucas Giolito），他在第2局壞球連發，保送成滿壘再被擠回1分，後面終於投了正中直球，被路易斯（Royce Lewis）轟成滿貫全壘打！吉歐力托本來是白襪投手，他對同區的雙城一向表現不錯，此戰卻3局狂失9分。

守護者挨揍到第6局中途就放棄了（雙城11比1領先），福萊奉命登板，他的快速球56英里（時速90.1公里）和發球機差不多，但他反而沒有被打得那麼慘，總計4局失7分。

福萊第5局還在打擊籠裡揮棒，直到一位隊友通知他上陣投球，成為隊史1936年外野手蓋拉澤（Milt Galatzer）以來投最多球的野手，算是個不好不壞的紀錄。吉歐力托則是創下了大聯盟百年難堪紀錄，「單季效力3支球隊都有單場失8分的投手」（白襪、天使、守護者），總教練法蘭柯納也很難受，若非牛棚吃緊，他也想早點換下吉歐力托。