大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，股市有句名言「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，來自於景氣指標燈號和台股走勢有相當高的一致性。儘管國發會的景氣燈號出現第9顆藍燈，然景氣分數上升，出現復甦信號。建議投資人可伺機進場台股，順應景氣循環調整投資策略。

另外根據彭博預估世界主要股市的資產報酬率，台股在明年的預估表現仍高於全球指數與已開發國家；股利率方面，也優於主要股市。鄭翰紘表示，台股基本面相對穩健，在8月的回檔後，價值面也具吸引力。此外，台灣近期國際貿易餘額於今年七月創下歷史新高，顯示出台灣經濟成長仍相當強勁。

鄭翰紘指出，從科技產業來看，台灣處於全球產業鏈之關鍵地位，由於AI的蓬勃發展，多家科技公司於近期取得輝達等大廠訂單，均有望再進一步推升相關科技類股營收。根據彭博預估，台灣加權指數今年第四季每股營收年增率可望接近三成。即使目前全球股市近期動盪不安，但預期台灣股市基本面仍穩健且持續成長，適合長線投資人逐漸進場布局。

在產業部分，鄭翰紘表示，在AI的長期趨勢帶領下，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，伺機布局基本面佳、評價較低個股。另外，9月進入蘋果新機拉貨旺季，可留意蘋果供應鏈，進入旺季有補漲空間。

鄭翰紘說明，00918的指數篩選規則包含企業本業獲利狀況、過去配息填息紀錄與流動性等。透過30檔成分股降低投資人單壓個股的風險，更希望透過高填息紀錄的篩選，協助投資人的投資總報酬有望持續增加，而非領了股息、賠了價差。就目前成分股的填息率觀察，過去最多15次的成分股平均填息成功率超過9成。此外，00918在6月除息後僅花10個交易日便完成填息，預期本次除息後，填息力道亦值得期待。