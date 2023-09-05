高雄「欣豐冰店」爆出食物中毒後，已於上月搬離，招牌也拆掉，人去樓空。（崔正綱攝）

高雄「欣豐冰店」當時爆出食物中毒後，遭到高雄市衛生局勒令停業，店家鐵門深鎖。（崔正綱攝）

高雄知名冰店「欣豐冰店」7月爆出食物中毒，共有44人感染沙門氏桿菌出現嘔吐、腹瀉、腎衰竭等症狀，當時案發隔天店家老闆娘出面表示願意賠償，但吹哨者黃小姐今日表示，店家事後賠償態度消極，讓她質疑「因為她是吹哨者嗎？」；對此，記者前往冰店地址，發現冰店目前人去樓空，後續致電是自稱冰店女員工接電話，表示老闆不在，無法回應。

回顧冰店中毒，黃小姐7月12日前往冰店買八寶冰給家中13人食用，後續11人出現嘔吐、腹瀉等症狀，黃小姐送醫才得知是食物中毒，並上網詢問是否有其餘被害人，陸續釣出許多苦主，甚至有人吃冰後腎衰竭，此事才曝光；高雄市衛生局獲報稽查，從八寶冰配料檢驗出沙門氏桿菌等，勒令店家停業，後續統計有44人受害，依食安法移送高雄地檢署偵辦。

在媒體大肆報導隔天，冰店老闆娘出面致歉，3次鞠躬向受害者道歉，承諾會承擔責任，對食用冰品的顧客提供賠償。

然而傳出店家賠償態度消極，黃小姐今日出面表示，8月23日下午3時有收到通知到市府調解，與市議員許采蓁辦公室主任前往，進去當下發現店家臉色都不太好，她則是抱著輕鬆態度，自認要求調解金額15萬元相對於其他受害者來說較少，並且賠償明細有經過議員法扶團隊確認過，團隊也認為是合理範圍，若降至10萬元初也是可以接受。

黃小姐指出，當店家看到金額明細後，表示想自己去算，後續店家就稱只願意賠償6萬多塊，讓她覺得很荒唐，經過協調後，店家願意增加至6萬6666元，讓她覺得離想像中差太遠，當下不歡而散，並擇日再協調，但目前尚未接到店家來電。

黃小姐說，令她不滿的是，當調解官走後，店家家人開始酸她，「黃小姐妳話就是太多」、「上次見到妳就覺得講話讓人很不舒服」，開始人生攻擊，並且她表示今天會出面，因為店家都願意賠償給其他受害者，卻不想賠償給她，「因為我是吹哨者嗎？」、「我揭露事情是我活該、不對的嗎？」

當調解破裂時，主任建議提告過失傷害，走法律途徑，但她不想走到法院，她哽咽指出，小孩打止痛打到上限，健保不給付了「心都碎了」，家中10多人送醫，不算精神損失嗎？

此外，她也感謝許采蓁幫忙，因她當下還有很多事情要忙，許采蓁當時二話不說，就協助幫忙處理其他受害者；她說，家裡中毒小孩恢復情況都算不錯，但年紀較大的舅舅、舅媽等人都有腎損傷，腎指數下降還有血尿，仍要到醫院追蹤。

黃小姐晒出賠償明細，主要是醫藥費、工作損失等，她表示，中毒後家人無法正常工作，她也為此請假半個月，然而店家表示只願意賠償醫藥費「是甚麼意思？」

她坦言，一名7旬老婦中毒都拿到2萬6的賠償，她家10多人只打算賠6萬，「非常不合理」，想告訴店家，如果態度還是那麼消極，就一起對證。

記者實際前往欣豐冰店位於新興區六合路的地址，發現冰店早已人去樓空，招牌也拆掉了。附近民眾則低調指出，店家上月已搬走；當記者撥打店家電話時，也發現已經改號，後續撥打改號後的號碼，自稱冰店的女員工接電話，證實冰店已經搬家，但對於何時重新開幕、回應表示目前老闆不在，無法回應。