修杰楷首擔任影集《此時此刻》製作人，嘆挑戰難度大。（Netflix提供）

修杰楷首次擔任製作人的非典型都會愛情影集《此時此刻》，他製作過程所遇到的最大挑戰，是該劇共有10個單元和5位導演，每位導演都有不同的風格、編劇也有不同的想法，要融合大家的意見其實有一定的挑戰在，「非常感謝演員們很配合拍攝，甚至當時正是在疫情期間，很多時候檔期的調配很辛苦 ，但最後都很有效率地完成，這些雖是挑戰卻也很難忘。」總製作人戴天易還爆料，修杰楷為了做最有利於團隊的選擇，不惜幫團隊跟老婆賈靜雯溝通殺價。

《此時此刻》20位卡司陣容華麗又充滿驚喜，各單元的主演搭配也突破觀眾想像，請來相隔10年重回台劇的徐熙娣（小S），將和吳慷仁首度合作就上演大尺度激情戲，對此，小S坦言：「當時確定要接演的時候真的非常地緊張，因為我真的很怕自己演不好。可是後來得知團隊、對手演員是誰之後，我就覺得說：啊！這麼棒的對手跟團隊不接實在太可惜，想說那就上吧！ 事後去配音的時候，也稍微看到一點點自己的表現，覺得好像還蠻值得推薦給大家看的。」

此外，將和林心如在劇中共譜一段唯美情誼，暌違12年再重返螢光幕前的女神林熙蕾也大讚：「故事非常吸引人，也有打動到我，再加上搭擋的是我非常欣賞的演員，也就促成了這次的合作。」也分享12年後重回拍戲現場，一切的環境、場景其實依然非常熟悉，就像從沒離開過一樣。

《此時此刻》華麗卡司突破想像，集結林心如、賈靜雯及林熙蕾共同出演。（Netflix提供）

林熙蕾《此時此刻》暌違12年再重返螢光幕前。（Netflix提供）

《此時此刻》由王淨、朱軒洋，拉開故事序幕。（Netflix提供）

編劇杜政哲也分享《此時此刻》是一個屬於台灣都會樣貌的愛情故事，涵蓋各種年齡層、每個角色都有自身遇見愛情的時刻，也將所有角色串連進彼此的生活圈，許多不同單元的角色都存在著隱藏版關聯，也透露撰寫首集故事時的創作背景：「每一集都有我想表達的不同面向的愛情，像是首集雖然叫戀愛『實境』節目，但成員們內心真實的想法與狀況，到了螢幕前都有可能會淹蓋真實的故事或心情，透過這個單元的開場，很希望大家在收看影集的時候，也能找到自己面對心動感受時的真實模樣。」

Netflix今（5日）也宣布非典型都會愛情影集《此時此刻》將在今年全球獨家上線。