不少人會到健身房請教練雕塑體態，一名男子表示，女友有上健身房的習慣，近日突然說穿運動內衣不舒服也不方便，連一般內衣都沒穿就直奔健身房，說法讓他質疑，將其PO上網問網友，多數人認為他的女友有問題，「這種理由你也信？帽子歪了快戴好。」

原PO昨（4）日於PTT八卦板指出，女友這陣子沒穿運動內衣就直接去健身房，他覺得太誇張追問原因，女友表示，穿運動內衣健身不舒服也不方便，他當場愣住，但因教練是女生，判定女友不會有出軌行為，才沒阻止對方到健身房。

原PO好奇問「連運動內衣都不穿，真的比較舒服嗎？還是要買健身器材讓她在家練？」貼文吸引網友熱烈討論，「帽子歪了，戴好」、「不穿比穿還涼」、「你以為健身房都女的就沒問題嗎？」、「連運動內衣不穿比較舒服，這種低能理由你也信？」、「勸你不要突擊去健身房找她」。

有健身經驗的人分析，「要看是哪種健身，如果是重訓的話，沒運動內衣不影響運動，若是有氧跑步等運動就有差異，但如果女友本身胸部很小就另當別論。」