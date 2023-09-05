原本在海軍銘傳艦擔任輔導長的喻姓男子，與同艦蕭姓女士官長外遇，喻男的黃姓妻子發現後，對蕭女提告求償200萬，法院判蕭女賠50萬元，但蕭女提告指控黃女下載親密行為影像，黃女遭檢方依妨害祕密罪起訴，台北地方法院認為黃並非全然「無故」，不構成犯罪，判決無罪。可上訴。

黃女提告表示，她與喻男在2009年結婚，婚後幸福美滿，育有3名子女，但2020年間喻男卻性情大變，常以執勤公務為由藉故不歸，她檢視家中電腦，發現喻男與蕭女出遊的大量照片及性侵影片、信件，蕭女侵害她配偶權須賠償200萬元。

台北地院佐以相關證據，認定蕭女與喻男靠臉及親吻、部分裸露的照片，書信也記載愛你、攜手一生等，逾越一般男女正常社交分際，判決蕭女須賠償50萬元。但蕭女主張，黃將她與喻發生親密行為影片之光碟以民事陳報狀陳報法院，而洩漏她的秘密提起告訴。

檢方將黃女起訴，但台北地院認為，喻男與蕭女是否曾發生性行為，由黃女於另案民事案件之訴訟代理人聲請勘驗親密行為影像，黃的手段，應具有社會相當性，且難認係全然「無故」，判黃女無罪。