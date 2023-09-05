第43屆東協峰會今天登場，擔任主席國的印尼總統佐科威致詞，提及外界質疑東協分裂時指出，東協雖有分歧但仍能團結，因為意見分歧乃是民主的養分，並代表各國平等。面對國際情勢，他則重申東協不做任何國家的代理人。

東協峰會今天在印尼雅加達登場，除了泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin），其成員國的領導人皆出席峰會。另外，日本首相岸田文雄、美國副總統賀錦麗（Kamala Haris）及中國國務院總理李強也會參加東協系列峰會。

佐科威（Joko Widodo）開幕致詞時，主動提及外界質疑東協的團結性，並說：「作為東協主席，我想強調的是，東協仍保持一定的團結，而團結並不代表沒有分歧。」

他解釋，印尼是個多元文化、多民族、多語言、多宗教的國家，對印尼而言，團結就是在差異中得到和諧，其中也包括意見分歧。因為分歧是民主的養分，它表明我們作為一個大家庭，具有平等的地位。

佐科威指出，所謂的「平等」在世上罕見，許多不公平和衝突都是因為缺乏平等。他說：「但東協不同，『平等』是我們在團結一致的框架下，共同尊重和維護的主要價值觀，這樣東協這艘大船才能繼續前進。」

東協峰會預計將討論有關緬甸、南海行為準則、區域經濟及跨國犯罪等議題。緬甸危機導致外界開始質疑東協的有效性和團結精神。

數十年來，東協一直在互不干涉內政和協商一致原則下運作，這導致該組織難以協助解決緬甸等問題。

另外，佐科威也指出，面對世界情勢不容樂觀，未來挑戰更加嚴峻，導致大國爭奪影響力，但東協已同意不做任何大國的代理人，將為任何人的和平與繁榮共同努力。

佐科威強調：「不要讓東協這艘船成為相互摧毀的競爭舞台，而要讓東協這艘船成為促進合作、創造繁榮、創造穩定、不僅為本地區也為世界創造和平的舞台。」