講述美國總統拜登白宮政治生活的新書《最後的政治人物》（The Last Politician）本周即將在美國上架。據美國媒體近日披露，作者福爾（Franklin Foer）是美國百年雜誌《新共和》前總編、《大西洋月刊》特約撰稿人，他在新書中曝光了拜登執政以來多段不為人知的內幕，其中包括「從阿富汗撤退曾讓拜登在沮喪中爆發」。

據《紐約郵報》報導，福爾在新書中透露，2021年8月，得知阿富汗塔利班接管喀布爾，而時任阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）已提前逃離的消息時，正在戴維營度假的拜登在「沮喪中爆發了」，他大喊，「饒了我吧！」

爆料還稱，拜登並不是唯一一個在喀布爾局勢混亂之際正在度假的白宮政要，美國國務卿布林肯和時任白宮新聞秘書莎琪也在度假。直到看到「阿富汗人從起飛的起落架上墜落的畫面」，莎琪才決定提前結束假期。福爾表示，拜登政府的反應遲鈍，讓全世界目睹了美軍混亂不堪的撤離行動。

書中還回憶了2021年9月，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基的首次會晤。據福爾描述，拜登希望聽到澤倫斯基對美國的支持表示感激，而澤倫斯基卻在談話中「塞了一長串要求」，尤其是要求加入北約（NATO）。書中寫道，「澤倫斯基的失望影響了他的邏輯表達」，他開始告誡拜登，北約的重要性正在減弱，這讓拜登十分惱火。

報導稱，這本書還透露，拜登總有一種難以擺脫的不安全感。自從30年前在首次競選中被發現抄襲其他政客的演講後，拜登始終對人們如何看待他感到不安，因而每次接受採訪和召開新聞發布會前，拜登都會做長時間的準備。

書中還提到，80歲的高齡也給拜登造成很大困擾，「他的高齡是一個障礙，剝奪了他在公眾面前展現強大形象的精力，也剝奪了他輕鬆出名的能力。」私底下，拜登也會承認自己感覺累了。作者表示，「他在上午10點之前很少參加晨會或主持公共活動。他的公眾形象反映了他的身體衰退和心智遲鈍，這是任何藥物或鍛煉方法都無法抗拒的...私下裡，他偶爾會承認自己感到很累。」在當選總統前後，拜登多次在公開場合失態，他對工作人員的處理感到不滿，抱怨自己被當作一個蹣跚學步的孩子。

儘管如此，作者在書中評價拜登「擁有一位年長總統的優勢」，稱豐富的政治經驗是他的重要資產。英國《衛報》稱，雖然作者並沒有透露消息來源，但出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）稱，這本書是在作者「前所未有地打入親密顧問圈」的基礎上寫成，這些顧問已經「在拜登身邊待了幾十年」。