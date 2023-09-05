金門縣長陳福海(右一)在瓊林里長蔡懷芝(左一)的陪同下，巡視昨日淹水嚴重之區域。（圖／擷取自陳福海臉書）

海葵颱風擦邊金門昨（4）日下午起降下間歇性暴雨，多處排水系統因宣洩不及，導致各地都有積淹水的情形，部分路段甚至還淹至成人小腿肚。今（5）日上午金門已脫離海葵暴風圈威脅，風雨亦已趨緩，縣長陳福海一早便外出巡視各淹水區域，並責成相關部門緊急協助處理改善道路安全與通行。

陳福海表示，非常感謝颱風天鎮守第一線工作人員的辛勞，所幸在各部門的通力合作下，積水得以快速消散，後續將責成工務處、建設處就個案狀況進行研議及改善，以防下次強降雨再次造成鄉親的不便。

陳福海也感謝台灣電力公司這次超前佈署提前抵達金門支援，曾停電戶數總計1032戶，均在第一時間完成搶修復電。

此外，在金防部、各鄉鎮公所、中華電信、縣府災後復原團隊等各單位都已逐步投入災後復原工作中，感謝各單位的配合，讓家園得以在最短時間內復原環境。

金門縣災害應變中心已於今日中午12時撤除，依其最新報告指出，截至今日12時止，應變中心總計受理災情82件，含路樹災情17件、道路災情1件、積淹水48件、土石災情1件、建物毀損3件（鐵皮鬆動、圍牆倒塌、建物輕微毀損）、民生設施災情12件，已處理完成災情73件，處理中災情9件。曾停電戶數總計1032戶，均已完成復電。預防性開設收容場所總計1處（古寧頭社區）。已申請國軍18車392人支援災後事宜。

縣府也提醒鄉親，颱風雖然過去了，但近幾日仍可能會有瞬間強風與陣雨，外出時請留心路上的風倒木及碎砂石，相關單位正全力清理中，請大家注意行車安全，一起在最短時間內恢復美好的家園。