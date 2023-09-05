國民黨中常委范成連日前陪同鴻海創辦人郭台銘造勢，國民黨表示，范成連全程與已宣布獨立參選總統非國民黨籍參選人同台且口頭明確表達支持的助勢行為，今日通過予以停止黨權兩年處分。本案生效後，范成連將同時喪失中央常務委員與中央客家事務委員會主任委員之身分，為期兩年。國民黨強調，黨紀沒有模糊空間，如有任何違反黨紀情事，將由權責單位嚴肅處理。

國民黨表示，范成連身為黨的中央常務委員，其言行動見觀瞻，當為全黨之表率，更應支持全代會決議，對其聲稱以社團理事長名義全程陪同之說法，已引起各地許多黨員同志不解與嚴重關切，紛紛向國民黨表達不能認同。

國民黨指出，本案係由范成連所屬黃國樑支黨部於今（5）日上午主動召開考紀會討論，會前並已通知范成連出席說明，但其表示不克出席。會議最後決定予以停止黨權二年處分，並經其上屬國軍退除役人員黨部委員會審查同意，最後送交中央考紀會核備在案。

國民黨表示，依據上開黨員行為規範第三條規定略以，未經本黨同意，不得為非本黨籍參選人助選、助勢；違反規定者得處以停止黨權處分。依國民黨黨員違反黨紀處分規程第三十條第一項第二款規定，停止黨職、停止黨權處分須經直轄市、縣(市)級或專業黨部考核紀律委員會議決，並報經中央考紀會核備後方為確定。

國民黨指出，國民黨全代會已於7月23日正式通過決議，提名侯友宜同志為中華民國第16任總統選舉候選人，全體黨員同志皆有義務遵守全代會決議及黨章要求，且無任何模糊空間。為貫徹黨紀，本黨除循例訂頒「一一三年中華民國總統暨立法委員選舉黨員行為規範」，經中央常會決議通過實施，並於8月30日再次發函各級黨部轉知所屬黨員同志，不得有任何為非本黨籍總統參選人助選、助勢、連署、參與其活動或其他與本黨決策相左之行為。

國民黨重申，儘管8月28日有候選人宣布獨立參選，但任何外在風波都不應影響全黨同志團結支持國民黨正式提名參選人之堅定意志。貫徹黨紀之積極目的旨在促進團結，本黨唯有團結一心才能最後勝選，黨紀沒有模糊空間，任何違紀的行為，絕不見容於黨紀，將由權責單位嚴肅處理。