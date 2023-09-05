加拿大航空公司（Air Canada）爆發「嘔吐門」（Vomitgate）事件，日前2名乘客上機時，赫然發現座位上還留有前一班機旅客的嘔吐物，她們要求換位，卻被告知座位已滿，空服員僅提供毛毯、紙巾讓乘客墊著，後續機長竟控訴乘客對空服員無禮，當眾讓保全將2名乘客請下機。這起事件讓機上其他旅客大為不滿，砲轟航空公司處置不當，為下機旅客打抱不平。

綜合「財經內幕」（Business Insider）網站、飛航新聞網站Simple Flying報導，加拿大乘客班森（Susan Benson）在臉書發文敘述這起發生在8月26日的嘔吐門事件。

班森寫道，當天她登上從拉斯維加斯飛往蒙特婁的班機後，就看到前排2名女士不願入座，她接著聞到一股難聞氣味，原來前一班機上有乘客嘔吐了。雖然航空公司清理過座位，在機位的椅背置物袋放置咖啡渣，還噴了香水掩蓋臭味，不過2名女士仍生氣地向空服員解釋，她們的座位及安全帶溼了，位子上仍殘留嘔吐物。

空服員向她們道歉，表示機位已滿，他們愛莫能助，女士們則強調她們無法「在嘔吐物中坐上5小時」。

班森描述，雙方就這樣來回爭執幾分鐘，最後空服員請來了上級主管，主管空服員也重申同樣的情形，強調無法換位，最終女士們請空服員提供毯子及濕紙巾讓她們自行清理座位。

原本2名女士已經用毯子鋪好座位就座了，不過這時機長走過來「冷靜地跪坐」在她們旁邊，告訴她們有2個選擇：1是自行下機，自行安排搭乘另一班機；2是被安管人員護送下機，然後被列入航空公司的禁飛黑名單，「因為她們對空服員無禮」。

乘客強調並未對空服員無禮，只是生氣且態度堅定，隔壁的男乘客也打抱不平，強調2名女士並未無禮，只是生氣，而且座位上確實有嘔吐物。

機長接著起身離開，下一刻安管人員就護送2名女乘客下機。班森寫道：「為了什麼？只因為拒絕坐在嘔吐物中5小時！加拿大航空真的希望乘客坐在嘔吐物中，要不然就要被送下機、列入禁飛黑名單！」

班森說不確定最後這2名女士是否真的被禁飛，事後她仍在為這2名女子擔心，「她們完全沒做錯」，她說她「為身為加拿大人感到羞愧」，「也為加拿大航空感到羞恥」。

加拿大航空後續表示，已經對這起爭議展開調查，並且已對女乘客道歉，坦承當天機組人員並未依照「標準」流程處理情況。

航空界奧斯卡「Skytrax」6月公布的全球最佳航空排名中，加拿大航空排名第38，較2022年的第50名大幅進步。