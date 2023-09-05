新竹市長高虹安昨率團至日本考察，在登機前宣布人事異動，副市長蔡麗清將離職，民進黨新竹市議員陳建名說，颱風過境後蔡麗清依然坐鎮災害應變中心指揮調度，而高虹安卻在IG上傳她岡山後樂園伴手禮店「考察」的影片，兩相比較下，成為全國嘲諷的對象。

陳建名認為，這次副市長無預警被撤換有2大意涵，首先蔡麗清過去被賦予重任，要運用其檢察官的經驗去梳理棒球場案情，在長達8個月的過程中，蔡擔任體檢會召集人，針對公務疏失及相關責任完成調查，才有後續的市府函請監察院。

陳建名說，這證明了棒球場的確有疏失，但並非人謀不臧或是貪贓妄法的「弊案」。但對高虹安而言，希望利用蔡檢調的背景去威嚇公務人員，甚至打擊以及抹煞過去前市府團隊的努力，似乎都落空。

此外，陳建名也說，接下來副市長一職出缺待價而沽，如果高虹安一審被判有罪，將會被停職並由副市長代理，高虹安勢必希望即使離開市府，仍可發揮影響力，包括土地開發案、小型工程款、社團協會補助等，都是未來政治交換的籌碼。

陳建名也說，至於誰來接任副市長，成為後高虹安時代最有影響力的人？是高虹安背後兩位董事長郭台銘、宣明智的意志、柯文哲的人馬、還是拿來與地方勢力甚至國民黨交換？他憂失去民意正當性的市府團隊，在高虹安小孩開大車的悲劇下，接下來新竹人的日子恐怕不會好過。