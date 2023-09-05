北韓或許是世界上最封閉的國家之一，卻不妨礙其領導人金正恩走在時尚尖端，無論是日前出席閱兵典禮，或颱風過後勘災，都穿著時下最流行的「漁夫鞋」，引發熱烈討論。

根據《衛報》報導，金正恩上月27日帶著寶貝女兒金朱愛，一同出席北韓海軍日慶祝活動。只見他身上穿著淺灰色西裝，腳踩同色系漁夫鞋（fisherman sandal），並不忘穿上襪子，與其他國家領導人常見的深色皮鞋裝扮相當不同。

北韓領導人金正恩視察地方災情時，腳上穿著容易排水的漁夫鞋。（朝中社、路透）

時尚雜誌《Vogue》7月以專文介紹漁夫鞋，稱其為本季流行鞋款；英國高級百貨公司約翰•路易斯（John Lewis）則表示，比起去年，今夏漁夫鞋的銷量增加了200%，包括美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）、小賈斯汀的妻子海莉比伯（Hailey Bieber）等名人都曾穿過。

漁夫鞋的靈感來自1940年代的地中海漁夫，外型主要是由交織的皮帶和踝部的扣環組成，既非正式皮鞋，也不如一般涼鞋隨便，設計上可以讓腳呼吸，下大雨也不怕悶住，因此成為過渡季節和場合的最佳選擇。

北韓領導人金正恩8月23日參訪牽引機工廠，腳上穿著黑色的漁夫鞋。（朝中社、路透）

不過高檔漁夫鞋並不便宜，以紐約時尚品牌The Row為例，其漁夫鞋一雙售價可達1420美金（相當於新台幣4萬5千元）。雖然外界不清楚金正恩腳上穿的是什麼品牌，但正如前英國駐北韓大使艾佛厄特（John Everard）所言，「他（金正恩）喜歡生活中的好東西，美食、好車等等，因此很可能也發現了時尚鞋款。」