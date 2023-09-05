陳男（右）被逮後，在派出所裡因精神不濟一直打瞌睡。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化區一名33歲陳姓男子，今天早上因將車輛臨停機車道許久，巡邏員警發現上前盤查時，發現男子渾身酒味、躺在駕駛座呼呼大睡，其酒測值每公升達1.07毫克，被依公共危險罪移送偵辦。陳男今年6月才剛因酒駕服刑期滿出獄，今又因酒駕被抓到，當下後悔莫及。

善化分局茄拔派出所所長楊仲弘、警員謝昆晉今天執行巡邏勤務，行經台1線311.5公里處發現一輛自小客車臨停在機車道，影響機車騎士通行，員警上前盤查，卻聞到陣陣酒味，陳男坦承今早在工地喝了啤酒，因工作告一段落，獨自駕車欲返家休息，途中因不勝酒力想睡覺，臨停路旁休息，但不知停在機車道上。

陳男之前因酒駕被逮，6月間才剛服刑期滿出獄，當場不斷向警方求饒拜託不要對其酒測，警方依法處理並實施酒測，酒測值高達1.07毫克。陳男被逮後，在派出所裡因精神不濟一直打瞌睡，逕自拿出手機播放佛經，直說這樣比較能安定情緒和助眠，讓員警看傻眼，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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