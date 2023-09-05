古巴外交部今天宣布破獲一個人口販運集團，這個集團脅迫古巴公民赴烏克蘭為俄軍出戰，古巴當局正全力「壓制並瓦解」這個販運網絡。

路透社報導，古巴外交部這份聲明並未提供太多細節，但指出這個販運集團同時在古巴及俄羅斯境內從事不法行動。

古巴政府在聲明中表示：「內政部…正努力壓制並瓦解這個在俄國境內運作的人口販運網絡，這個網絡吸收住在俄國、甚至一些住在古巴的古巴公民，加入在烏克蘭作戰的俄軍軍隊。」

俄國政府暫未對上述指控做出回應。

俄國去年宣布計劃將武裝部隊規模擴大30%以上，達到150萬名作戰人力。俄軍雖未揭露在俄烏戰爭中的陣亡人數，但估計死傷慘重，令這個目標更難達成。

今年5月底，俄國利珊市（Ryazan）一家報紙報導，數名古巴人為了得到俄國公民身分，已和俄國武裝部隊簽約並被送往烏克蘭。

目前還不清楚古巴外交部的聲明和這份報導是否有關。

不過，古巴政府表示，已開始就古巴公民被迫在烏克蘭參戰的案件提起訴訟。

古巴當局在今天的聲明中表示：「這種性質的企圖已遭到壓制，並已對涉及相關活動者提出刑事訴訟。」（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120905