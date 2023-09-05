民進黨嘉義市議會黨團林煒軒（左至右）、黃大祐、黃露慧、黃盈智、蔡文旭就職時合照。（林煒軒提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧籌組信賴台灣後援會表達只挺賴清德選總統。（廖素慧攝）

嘉義市立委選舉民進黨茶壺風暴劇烈，王美惠立委力拚連任，但前市長涂醒哲、黨部主委黃露慧議員及黨籍議員籌組「嘉義市信賴台灣後援會」10日將成立，不但未邀請王美惠，今天還發出「與王小姐劃清界線」的聲明，痛批她及團隊的政黨立場。

王美惠服務處表示，稍後將回應，並且正在研議是否參加10日的信賴台灣後援會成立大會。

聲明稿署名是民進黨嘉義市議會黨團黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒，共5位黨籍議員，內容批評王美惠在市議會對前市長涂醒哲譏諷「涂一屆」，是羞辱與打擊；王美惠剛連任議員不到1年，又拉下李俊俋取而代之，當選立委。

還有王美惠立委服務處任用攻擊涂醒哲的前嘉義市小英之友會祕書長黃敏修、一度傳出要當黃敏惠市長的副市長徐文志，擔任重要幹部，並放任徐文志在嘉義市長選舉公開支持黃敏惠。

外界解讀此次信賴台灣後援會的組合有如「復仇者聯盟」，民進黨嘉義市議會黨團幹事長蔡文旭說，不是「復仇者聯盟」，是黨團認為王美惠身為民進黨員，但她及團隊的政黨立場不清不楚，基層反彈聲浪多，因而黨團議員開會決議後擬定聲明內容，10日信賴台灣後援會成立大會也未邀請王美惠。

黃露慧表示，基層黨員對王小姐言行的評價已在聲明內容表達，10日信賴台灣後援會是基層全力挺賴清德參選總統的活動。

據了解，信賴台灣之友會將於10日上午在垂楊國小禮堂舉行，由總統府國策顧問黃俊森擔任總會長，涂醒哲擔任榮譽總會長，勞動部次長李俊俋也將參加，基層黨員總動員，與6月3日由江熙哲擔任會長的「嘉義市信賴台灣之友會」較勁意味濃。