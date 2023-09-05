新竹市府團隊傳人事異動，新竹市長高虹安昨赴日本參訪前，市府即宣布副市長蔡麗清請辭，對此，國民黨台北市議員徐巧芯5日接受中廣《千秋萬事》專訪指出，蔡麗清可能因不能擔任高虹安的代理人，無法勝任副市長這位置，後續副市長人選應要找到夠信任的人擔任。

徐巧芯表示，副市長蔡麗清不管在司法界還是檢察官界政商人脈都很廣，早聽聞蔡麗清會做不久，顯然不是突然要走的，而是本來就準備離職，也可能是跟高虹安相處上不順。

徐巧芯也說，她推測他們希望的副市長候選人，要有更直接信任關係，比如若她是市長，遇到民進黨政治追殺，需要副市長代理時，會希望完全是自己人，能顧好新竹，整體政策推動還是要以高虹安為主，可能蔡麗青不能擔任高虹安的代理人，就不太適合副市長這位置。

至於外傳民眾黨總統參選人柯文哲胞妹柯美蘭要接任此職位，徐巧芯直言，相信以柯美蘭作為醫生的頭腦思辨能力，可把副市長做好，而高虹安雖是民眾黨，但跟郭關係不錯，是否為柯美蘭接任，還要看他跟高虹安有無信任管道。

徐巧芯也說，這席副市長如何挑選，應要找到夠信任的人，因為高虹安多次栽在團隊經營，既然身為市長，不能再疏於團隊的經營，是否能找到信任人選當副市長，會影響到判決後續規畫。