山美國小學生將於9月27日帶來原住民鄒族傳統歌舞合唱團表演，提前送上中秋祝福。(阿里山英迪格酒店提供)

飯店會義賣在地原民的手工藝品，所籌得的款項將捐贈予當地組織暖推公益。(阿里山英迪格酒店提供)

近幾年，永續議題備受關注，觀光業也積極推行永續旅宿業務呼應此議題。洲際酒店集團(簡稱IHG)旗下超過6000家酒店將攜手實現「明日之旅」，共同回饋社會，在當地社區建立多元文化並致力於節約能源，為全球創造有意義的改變。洲際酒店集團9月份啟動「環球慈善月」活動，以回饋社區為目標，並以志願服務、綠色環保和健康生活為主題，舉辦一系列活動。

集團旗下的「阿里山英迪格酒店 (Hotel Indigo Alishan)」為台灣地區最高海拔的國際品牌酒店，為響應「環球慈善月」活動，將舉辦環保淨山和二手市集物品募集，在地手工藝品義賣，所籌得的款項將捐贈予當地組織；同時也將促進健康生活和體能等方面的活動，為當地社區做出積極貢獻，努力為民眾帶來改變。

阿里山英迪格酒店業主「霖宏科技股份有限公司」及「霖雲國際開發股份有限公司」，長期以來一直資助偏鄉學校的教育事業。在9月份的「關懷行動月」企業社會責任活動中，「阿里山英迪格」將於9月27日邀請阿里山鄉達納伊谷的山美國小全體師生參訪酒店，並進行飯店獨有的迎賓造型毛巾教學課程，最後享用飯店美食，讓孩子們親身體驗具在地文化元素的國際級酒店。而當天山美國小的學生也將穿換上鄒族傳統服飾，為酒店的賓客帶來原住民最具代表的鄒族傳統歌舞合唱團表演，提前為到訪的嘉賓送上中秋祝福。

「明日之旅」是洲際酒店集團酒店及度假村的一項承諾，在2030年之前為集團員工、社區和地球提供更多可持續性的酒店業務，從對當地社區產生積極影響和建立多元文化，到減少能源使用、減少浪費和節約用水。「明日之旅」符合洲際酒店集團「真正的待客之道」的宗旨，同時是集團支持在2030年前實現聯合國可持續發展目標的回應。