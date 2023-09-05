消息公布後，周二歐舒丹股價大跌7港元或25%，暫報20.8港元。

歐舒丹在上個月對市場發布消息，稱董事長Reinold Geiger的投資公司歐舒丹集團(L'Occitane Groupe)可能對該公司發動收購要約，每股收購價為不低於26港元。

此後有消息人士指出，Geiger已經告知諮詢人士，可能會將歐舒丹國際最早於明年回到歐洲重新上市。

歐舒丹在過去十年的銷售為倍增，並且在90個國家擁有3000家門市商店。但是這家市值52億美元的公司仍遠落後於法國同業，包括萊雅。

香港最近成為企業收購的中心，主要是許多公司的估值都偏低。在香港上市的義大利時尚品牌Prada，最近也在尋求於香港和義大利雙重上市。電影院Imax集團也試圖完全控制其在中國上市的公司。達利食品(Dali Food)在六月也收到收購要約。

歐舒丹集團擁有歐舒丹國際約72.5%的股份。該公司在2010年赴香港上市之時，正值許多西方公司擴大在中國的業務。