海葵颱風造成南投縣仁愛鄉精英村情人吊橋遭沖毀、布拉魯橋地基也遭洪水掏空、橋墩裸露而預警性封閉，縣長許淑華5日前往勘災，確定情人吊橋不再修復，但精英村唯一聯外道路要盡速搶修，維護當地村民出入安全。
縣長許淑華在仁愛鄉長江子信、精英村長陳松柏陪同下，前往仁愛鄉勘災，她指出，海葵颱風這次為精英村、都達村帶來豐沛雨量，造成情人吊橋4日遭沖毀，3年前才落成完工的布拉魯橋地基這次也遭河水掏空裸露。
她說，當年布拉魯橋是為了取代情人橋而建的替代道路，完工後情人吊橋轉為觀光性質或當地民眾行走的便道，經與原民會討論，這次沖毀後未來不再修復，但精英村唯一聯外道路的布拉魯橋則要盡速修復，確保村民出入安全。
實地走到布拉魯橋前，許淑華指著遭掏空的橋墩說，這次海葵颱風帶來強大雨勢與土石沖刷，導致布拉魯橋地基遭沖刷掏空，橋墩裸露，今天看到連橋面都出現斷裂與分離狀況，目前處於預警性封閉狀態，目前鄉公所已經請契約廠商進行橋面回填與橋墩補強工作，必要的話縣府也會請其他契約廠商協助，希望盡速協助修復工程，不讓精英村聯外道路中斷成孤島。
許淑華說，仁愛鄉從卡努颱風之後，耗盡所有資源§協助救災與重建工程，縣府會全力支援鄉公所進行修復工作，也感謝中央災後搶修工程迅速提供協助，目前布拉魯橋是精英村民目前唯一的對外聯外道路，現在封橋將使馬赫坡周邊民眾成為孤島，她會將該工程列為「最優先工程」，也會要求協力廠商全力協助， 加速修復工作，維護精英村民出入安全。
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