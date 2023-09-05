仁愛鄉長江子信跟精英村長陳松柏跟縣長許淑華說明布拉魯橋不只橋墩遭掏空連橋面都受損。曾雪蒨攝

縣長許淑華說情人吊橋將不再重建，但村民唯一聯外道路布拉魯橋要盡速修復。曾雪蒨攝

精英村昔日聯外道路情人吊橋遭海葵沖毀，將不再修復。曾雪蒨攝

海葵颱風造成南投縣仁愛鄉精英村情人吊橋遭沖毀、布拉魯橋地基也遭洪水掏空、橋墩裸露而預警性封閉，縣長許淑華5日前往勘災，確定情人吊橋不再修復，但精英村唯一聯外道路要盡速搶修，維護當地村民出入安全。

縣長許淑華在仁愛鄉長江子信、精英村長陳松柏陪同下，前往仁愛鄉勘災，她指出，海葵颱風這次為精英村、都達村帶來豐沛雨量，造成情人吊橋4日遭沖毀，3年前才落成完工的布拉魯橋地基這次也遭河水掏空裸露。

她說，當年布拉魯橋是為了取代情人橋而建的替代道路，完工後情人吊橋轉為觀光性質或當地民眾行走的便道，經與原民會討論，這次沖毀後未來不再修復，但精英村唯一聯外道路的布拉魯橋則要盡速修復，確保村民出入安全。

實地走到布拉魯橋前，許淑華指著遭掏空的橋墩說，這次海葵颱風帶來強大雨勢與土石沖刷，導致布拉魯橋地基遭沖刷掏空，橋墩裸露，今天看到連橋面都出現斷裂與分離狀況，目前處於預警性封閉狀態，目前鄉公所已經請契約廠商進行橋面回填與橋墩補強工作，必要的話縣府也會請其他契約廠商協助，希望盡速協助修復工程，不讓精英村聯外道路中斷成孤島。

許淑華說，仁愛鄉從卡努颱風之後，耗盡所有資源§協助救災與重建工程，縣府會全力支援鄉公所進行修復工作，也感謝中央災後搶修工程迅速提供協助，目前布拉魯橋是精英村民目前唯一的對外聯外道路，現在封橋將使馬赫坡周邊民眾成為孤島，她會將該工程列為「最優先工程」，也會要求協力廠商全力協助， 加速修復工作，維護精英村民出入安全。