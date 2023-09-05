法國政府今天表示正在準備頒布新的政令，禁用諸如「肉排」或「燒烤肉類食物」等肉品用語來形容由植物製成的產品。

法新社報導，法國農業部長費諾（Marc Fesneau）在聲明中說，最新政策是關於「透明與誠實的議題，是在回應消費者與生產商的合理期待」。

費諾與法國肉品供應鏈業者長期以來一直阻擋使用「植物漢堡」或「素香腸」等用詞，聲稱這會混淆消費者。

最後，2022年保護這些用詞的政令，遭法國最高行政法院下令暫停實施。

法國最高行政法院要求尋求歐洲法院（European Court of Justice）指導再做出最終裁決。法國農業部表示，已考量了法官的說法，準備頒布新的用語命令。

這項政令已呈交歐洲聯盟執行委員會（European Commission），以檢查詳細的食品標示規定。

但代表素食與素食替代品製造商的組織Proteines France委任律師安諾坦（Guillaume Hannotin）說：「植物肉排（plant-based steak）這個詞已用了40多年。」

安諾坦主張，法國的新法令仍違反歐盟產品標籤規定，與牛奶不同的是，這些產品缺乏嚴格的法律定義，能以廣泛使用的用語指稱。

他還說，法國政府的最新舉措「破壞了歐洲法院正在進行的訴訟程序」。這項訴訟是由Proteines France提起。