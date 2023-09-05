「黑石城」（Black Rock City）今天下午陽光開始露臉，道路恢復通行，官方也開始大規模撤離參加者。(圖/路透社)

美國內華達州「火人祭」（Burning Man）受到大雨攪局，導致參加民眾受困泥濘不堪的營地多日，主辦單位今天趁著放晴時讓參與者陸續開始返家。

法新社報導，「黑石城」（Black Rock City）今天下午陽光開始露臉，道路恢復通行，官方也開始大規模撤離參加者。但主辦單位呼籲遊客最好等到明天再上路，以避免擁塞。

1日和2日降下的大豪雨讓火人祭場地泥濘一片，據稱數小時就降下了2、3個月的雨量。

被稱為「火友」（Burners）的參與者穿著奇特服裝，在腳上套著塑膠袋當作靴子跋涉，或光著腳在厚厚的爛泥巴中艱難前行。有些人在半夜徒步走了數小時，終於走到最近的道路，沿途搭便車回到文明社會。最近的機場位於雷諾（Reno），車程約3個小時。

根據活動網站，每年都有超過6萬人到內華達州西北部這處偏遠地區參與這項盛會，進行藝術與舞蹈活動，並享受社群交誼，每人門票費用575美元（新台幣約1萬8342元）。由於活動最後會焚燒一個稱為「人」（the Man）的大型木製結構，因此名為火人祭。

火人祭自1986年開辦至今，時間在每年8月底至9月初，最早是在加州舊金山的海灘舉行，後來改到內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert），如今有許多名人和社群媒體網紅也會參與。今年的活動原定由8月27日持續到9月4日。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120905