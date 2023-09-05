9月底前，軍公教至台北凱達的百宴自助餐廳用餐，獨享8折優惠，周六下午茶每位702元。（凱撒飯店連鎖提供）

百宴自助餐廳引進萬華在地傳承半世紀的青草名店「老濟安」，餐廳內設置「老濟安療癒青草茶吧」，讓客人品嚐。（凱撒飯店連鎖提供）

文青風「老濟安療癒青草茶吧」，每日供應3款甘雅芳口且養生的青草特調迎賓。（凱撒飯店連鎖提供）

中秋限定的「雙饗烤宴」，可品嚐到大漠風情的宮廷蒙古烤肉與BBQ燒烤派對。（凱撒飯店連鎖提供）

月底即將迎來中秋佳節，台灣人中秋節很愛烤肉，10月底前，台北凱達大飯店百宴自助餐廳午、晚餐期加碼推出應景的「雙饗烤宴」，可爽吃烤肉，Buffet加菜不加價。9月底前，軍公教獨享8折優惠，最低702元即可開吃。此外，餐廳還設置「老濟安療癒青草茶吧」，讓賓客體驗青草的食癒魅力。

百宴自助餐廳10月底前午、晚餐期間，加碼推出應景中秋的「雙饗烤宴」，一次可品嚐到大漠風情的宮廷蒙古烤肉與經典的BBQ燒烤派對，滿足民眾想大口吃肉的渴望。餐廳特別準備了霸氣的現切爐烤肋眼牛排搭配爐烤繽紛時蔬，以及鮮甜肥美的蔥油照燒牡蠣，還可暢飲柏克金鮮釀啤酒與解膩的青草特調，最後再用芝麻與燕麥系列的養生甜點為饗宴畫下完美句點。周末美味再升級，炙燒生食干貝與天使紅蝦無限量供應。

台北萬華區知名的青草巷隱身著許多歷史悠久的青草店，吸引旅客到訪，現在青草巷純正的青草茶在飯店也可喝到，而且還是無限供應。台北凱達大飯店攜手傳承半世紀的青草名店「老濟安」，於館內的百宴自助餐廳引進「老濟安療癒青草茶吧」，每日供應3款甘雅芳口且養生的青草特調，包括青草茶、輕奢洛醇茶、元氣百倍茶，向到訪的賓客傳遞萬華區數百年延續至今的青草文化，賓客可藉此體驗青草的食癒魅力。

為刺激暑假過後的餐飲淡季，百宴自助餐廳9月底前軍公教獨享8折優惠，出示相關證件，周六下午茶每位702元，平日午晚餐每位972元，免花千元即可暢食飯店Buffet，挑戰Buffet界的CP值天花板。

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