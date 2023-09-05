經濟部5日公布最新統計，依據我國行業統計分類，汽車及其零件業細分為汽車、車體及汽車零件製造等3個細類，其中我國以汽車及汽車零件製造為主，2022年產值分占42.7％及55.9％，車體製造僅占1.4％。

觀察汽車及其零件業近年產值變化，2020年COVID-19疫情引發鎖國封城效應，導致以歐美為主要市場之車用零件需求急凍，產值降至4,057億元，年減2.4％；隨歐美陸續解封，海外售後維修市場需求回溫，加上汽車汰舊換新貨物稅補貼政策延續，維繫車市買氣，帶動2021年產值回升至4,670億元，創歷年新高，成長15.1％；2022年雖缺料問題影響部分產出，惟海外汽車零件需求持續熱絡，推升產值達4,874億元，續創新高紀錄，年增4.4％。

經濟部表示，2023年在缺料問題逐步緩解，加上多家車廠續推新車刺激買氣，挹注生產量能，上半年產值2,471億元，年增7.0％，續呈正成長，其中以汽車製造業成長16.2％貢獻最大。

我國2023年上半年在我國汽車製造業多與國外母廠合作，取得國外母廠技術授權及關鍵零組件在國內組裝生產，主供內銷市場。2022年產值2,083億元，年增2.2％，連續3年正成長，內銷占比近9成；2023年上半年產值1,117億元，續增16.2％，汽車製造業中以轎車及貨車成長逾3成最為顯著。