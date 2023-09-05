國慶籌備委員會4日公布主視覺設計，今年雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，雖然以國旗紅藍白3色構成，依舊不見中華民國或英文縮寫ROC，引發藍白陣營批評。對此台北市長蔣萬安今日受訪時掛保證，表示台北市政府舉辦的國慶活動，一定會有中華民國。

國慶籌備委員會4日公布今年雙十國慶的主視覺，主題為「民主台灣、堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，顏色則融入紅、藍、白等國旗色構成，不過主視覺卻依舊不見「中華民國」，遭外界質疑今年國慶同樣「去中華民國化」。

對此台北市長蔣萬安5日則簡短表示，台北市政府所舉辦的國慶活動，一定會有「中華民國」。

至於針對台北市政府今年的國慶活動，民政局已經定調「柯規蔣不隨」，不會在國慶日當天發放「嗡嗡包」，而改採舉辦野餐、市集的方式來慶祝國慶，舉辦的地點也鎖定在台北市政府周圍，並且用充滿歡欣鼓舞、熱鬧的氣氛，跟過去大家在國慶日排隊來領嗡嗡包的意義會不同。