國民黨立法院黨團5日舉行「抓到了？禽流感疫區！非疫區！超思、農業部超完美配合？」記者會，立委王鴻薇質疑農業部為了配合超思出貨雞蛋，延遲公告巴西為禽流感疫區。（姚志平攝）

國民黨團5日進一步揭露，超思早在3月10日經濟部國貿局召開專案進口雞蛋說明會前，就知道將會進口巴西雞蛋，因此在3月2日申請復業，並在說明會後短短不到2天時間，就備妥巴西官方各項檢疫證明，而時任農委會主委陳吉仲15日即在立院經濟委員會，預告將進口巴西雞蛋，難道兩者之間，有超完美配合到超乎想像？

國民黨立法院黨團指進口巴西雞蛋引發爭議的超思，在今年2月24日申請停業，並在3月2日申請復業。副書記長王鴻薇表示，一間資本額只有50萬元的一人公司超思，不僅僅在短時間內取得農業部6成雞蛋進口數量，還能夠從已經是禽流感疫區的巴西進口雞蛋，取得蔡政府1.7億元補助。

國民黨台北市立委參選人游淑慧說，整理3月份還發生那些神奇的事情，在3月10日經濟部國貿局和3月14日農委會，分別召開一場說明會，找國內雞蛋進口商，只要符合四項條件，包括：一、登記合法代理商。二、符合出口國非疫生產場或曾有出口到日本、新加坡等經驗的出口商。第三，能提出出口國官方開立的檢疫證明及衛生證明樣章；第四、進口蛋到岸價格（CIF）報價合理性。

游淑慧指出，3月10日才開第一場說明會，3月15日陳吉仲主委在立法院經濟委員就說漏嘴，準備開放巴西雞蛋進口。令人不解的是，超思難道以超光速的時間，2天時間火速取得巴西官方相關證明？然後再火速送到農委會申請核准進口？然後農委會就決定採購？

王鴻薇則指出，巴西在5月23日已經發現國內出現禽流感，我國農委會拖延到6月28日才宣布巴西為疫區。根據6月28日農委會公告巴西為禽流感疫區，但特別說明「本聲明生效之前，已經裝船、裝機運往我國動物或動物產品不在此限。」

換句話說，農委會已經埋下伏筆，雖然宣布巴西為禽流感疫區，但之前已經上船、上機的禽類產品，不在禁止輸入範圍內，王鴻薇質疑，怎麼會這麼巧？從巴西進口雞蛋的船期約27-40天，再看看農委會公告時間，和巴西宣布禽流感時間，時間非常湊巧，簡直是量身訂做，讓超思進口巴西雞蛋，進好進滿，完全不會被耽誤。

王鴻薇表示，農業部說宣布相關疫區規定，都是符合國際慣例，但在過去包括法國、加拿大出現禽流感疫情時，農委會公告都會以「省」來規範，這次巴西爆發禽流感，農委會公告是巴西全國、全境都限制。農業部昨日宣稱超思進口雞蛋的畜牧場，並沒有爆發禽流感，但問題是，當時農委會宣布疫區時，並非以「省」、「地區」匡列，但卻讓超思進口巴西雞蛋，就是為超思量身訂做進口通道。

另外，國民黨團點出，之前農委會曾說至8月11日為止，巴西進口雞蛋總共有5455公噸，其中檢驗出不合格的有83.8公噸，這批不合格的雞蛋到哪裡了？農委會只說會令廠商退運或銷毀，請問有無掌握退運或銷毀的相關證據？

國民黨團也呼籲農業部，只要提供採購合約、超思何時提供官方檢疫證明、超思進口巴西雞蛋的牧場是哪家？檢驗出有問題83.8噸雞蛋，最後處理方式，總會有去向證明。超思是國內廠商，不是國際藥廠，所有採購過程跟食安有關，只有攤在陽光下，這樣就能釋疑一切。