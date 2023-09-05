東吳大學今天表示，斥資逾3億元的「有容宿舍」9月1日正式開張，新宿舍位在萬華區大理街140號，鄰近東吳城中校區，騎腳踏車約8分鐘車程，為地上11層、地下1層的電梯大樓，分為兩人房與四人房兩種房型，一共提供418個床位。

東吳大學「有容宿舍」鄰近捷運龍山寺站，周邊美食林立，走2分鐘有24小時超商，附近還有公園、攀岩場等休閒空間。事實上，不只學生期待，不少附近居民頻頻詢問是否有出售，甚至有轄區警員表達想承租的意願，雖被學校婉拒，但也顯見有容宿舍地處精華地帶，生活機能強大。

東吳大學雖然校內土地空間不足，但為了讓更多學子在大學階段能「安住居、樂學業」，學校持續在兩校區鄰近區域尋找合適作為宿舍的場域，闢建或改裝為學生宿舍使用。

2019年11月經過校方努力與東吳大學董事會支持，「有容宿舍」於2021年1月13日建案動土，今年4月20日宿舍建案落成取得使用執照，6月1日雙方簽訂房地租賃契約書，9月1日啟用，正式成為東吳大學校外承租的全新學生宿舍，租期共計19年3個月。東吳大學二年級以上舊生將成為首批住宿生，對此嶄新大樓宿舍，莫不抱持高度期待。

東吳大學說，宿舍西北側植有兩株老榕，現為台北市文化局列管之受保護樹木，枝葉繁茂，鬱鬱蔥蔥，依「榕」之諧音命名為「有容學舍」，兼取《尚書》有容德乃大之氣蘊，期以優越的住宿環境造就襟懷寬容德行博大之東吳人才。

除有容學舍外，東吳校外宿舍尚有北投泉思學舍；未來，學生住宿中心將秉持初衷，持續營造舒適、安全、溫暖的住宿氛圍，使其成為培育博雅五育學子的重要場域。