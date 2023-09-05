行政院實施打詐綱領1.5版以來，詐騙案卻較去年不減反增，數位部此前宣示「積極打詐」，將攜手部會、檢警及業界源頭防堵，然而在113年度的預算編列規畫中，打詐相關預算的比例明顯不符外界期待。民眾黨立法院黨團立法委員陳琬惠、幹事長張其祿今（5）日召開記者會，要求數位部長唐鳳應明確說明，所編列的打詐相關預算，將推動哪些具體措施；也呼籲「打詐國家隊」數位部、金管會、NCC別再互踢皮球，拿出實際作為打詐，別只淪為喊口號。

立委陳琬惠指出，數位部是數位治理和資訊安全主管部門，外界對其有很深的期待，但成立一年來，最令人印象深刻的卻是「唐鳳部長點麵線」，再細究112年度數位部預算，竟未見與打詐直接相關的預算，且在113年度數位部主管預算中，只能找到「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」這個空泛的項目，整整3億經費不知道具體如何防詐，占113年度預算約4％，到底花在哪裡？

陳琬惠表示，今年5月、7月創下13年來單月詐騙案件數最高及次高紀錄，打詐國家隊完全失能，行政院長陳建仁竟還大內宣稱「初具成效」，而網路投資詐騙日趨嚴重，去年投資型詐騙占所有詐騙類型近3成5，種類排行第一，雖然立法院已完成打詐5法修訂，規範網路平台業者須負連坐處罰責任，但詐團可利用時間差張貼廣告，陷入「你刪得快，我貼更快」的無限迴圈。

陳琬惠指出，先前數位部長唐鳳發出「一周內下架臉書投資詐騙廣告」豪言，但根據金管會通報，自7月初至7月25日蒐報臉書廣告826件，經刑事局通報網路平台業者的違規廣告，都已在通知期限內移除下架，因此「迄今尚無裁罰案件」，這般「0開罰」的說詞，不禁讓民眾懷疑，政府是否有決心和能力解決詐騙問題。

立委張其祿表示，行政院從去年成立「打詐國家隊」到今年追加「打詐辦公室」，權責不清、作用不明，實際上卻成「打詐足球隊」、各部會互踢責任；基層檢察官點出三大問題「金管會管理下的人頭帳戶問題」、「NCC管理下的境外電訊門號浮濫」、「數位部管理下的第三方支付的監管不周」。

張其祿指出，今年第1季全台銀行含中華郵政及信合社警示帳戶數就達9萬6022戶，金管會不能只要求自律，也應加強查緝銀行員工與詐團勾結；而五大電信境外門號上半年合計近900萬門，NCC編列超過1億攔截來電與加註警語的後端防堵，對前端門號管制也該嚴管，並加強查緝「代購門號」；此外，詐團常利用第三方支付工具轉移資金，即使數發部推出「第三方支付服務機構能量登錄」新制，卻僅有2名監管人員監理逾1.4萬家業者，違規也僅罰100萬元，難以有效威懾。

張其祿表示，數位部成立一周年無明顯實績，本部國外旅費卻高達1408萬元，出國考察、開會共23次，預計出國天數共609天，平均每天1.7人在國外，被譏為「出差部」。數位部以「出席全球資訊網協會（W3C）突破國際參與困境」辯護，但W3C非政府間主導的國際組織，成員多是企業和學術單位，中國有36個成員，日本35個，台灣卻僅2個，反而凸顯台灣落後他國已久。

民眾黨團指出，詐騙集團猖獗，民眾無不擔憂遭詐，無論是數位部、金管會、NCC，都必須採取實際且有效的作為，向詐騙集團展現打詐的決心。民眾黨團也呼籲，應盡速推動《電子簽章法》、《個人資料保護法》和《資通安全管理法》修法，參照歐盟《一般資料保護規範》建立個人資料處理及利用規範，並加速設立「個人資料保護委員會」，完善國人資安、數位安全保障。