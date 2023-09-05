台北市YouBike屢遭投訴無車可借、無柱可還，近日更有民眾發現竟有人於YouBike私裝兒童座椅，成為「YouBike3.0」，質疑以此挽救台北市人口並鼓勵生育。微笑單車公司提醒，加裝兒童座椅影響騎乘重心，非常危險且違規，若勸導後屢犯，將停止使用權益。

有通勤族在國父紀念館YouBike站撞見加裝幼童座椅的YouBike，驚呼原來可以改裝；還有民眾打趣說，可能是市長蔣萬安鼓勵生育的新政策，要準備推出YouBike3.0了。

交通局運管科長朱宸佐指出，YouBike為單人設計，禁止額外加裝座椅，若有看到將由微笑單車公司拆卸，如雙載導致意外，後果須由使用者負責，車輛損壞還會有賠償責任。

微笑單車公司鄭重呼籲，加裝兒童座椅不僅妨害其他民眾租借，更影響YouBike騎乘重心，導致使用危險且違規。若有發現，將拆除兒童座椅，並檢查車輛是否毀損，且查詢騎乘紀錄，針對加裝民眾進行勸導，如有再犯則暫停使用權益，民眾發現也可致電客服。