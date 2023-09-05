新竹市長高虹安昨（4）日發布包括副市長蔡麗清及2處1局主管異動，民政處長由市府發言人施淑婷接任。但施處長的背景卻引起許多網友熱議，認為其連擔任過「候選人」也列當經歷，直呼「好猛喔」。

高虹安昨發布最新人事異動，包括在高上任時最倚重、特別邀請擔任副市長的前高檢署檢察官蔡麗清走人，新任副市長人選並未公布。其他異動部分，文化局長由副局長李欣耀代理、城市行銷處長由原民政處長嚴翊琦接任、民政處長由市府發言人施淑婷接任。新人事令9月11日生效。

有鄉民今(5)日在PTT上PO出施淑婷的名片，在經歷部分，施淑婷註明是新竹市西區市議員候選人、隆達電子人力資源管理師；學歷部分則是中國科技大學產業經營管理學系學士。

該鄉民直言，管理師在電子業就等於助理，且大概只有剛畢業會掛管理師，質疑她難道只做過這份工作？該鄉民還質疑，當過候選人能當經歷？是否沒其他經歷可以放嗎？「好猛喔這已經不是高升能形容了」。

此事也引起大批網友熱議，有人說「不然你要民眾黨哪裡找人才？」、「想問一下這些局處長都不用專業或公務員資格？」、「要酬庸沒關係，但安排這職位是氣死」。另外，有網友則認為「處長有很了不起嗎？你心胸那麼狹隘嗎？賺的比處長多的人外面一大堆」、「內容還算跟人資有一點點關聯」。