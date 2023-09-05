一對法國情侶在接受芎林分駐所幫助後，隔天啟程前送上手繪小卡及巧克力。（橫山分局提供／邱立雅竹縣傳真）

一對法國情侶辭職決定環遊世界，來台單車環島卻不幸碰上海葵颱風，因風雨增強無法覓地搭帳篷，兩人只好到芎林分駐所求助，在所長陳宇揚想方設法幫助下，兩人在安全之處度過一夜，陳宇揚還送上兩杯台灣特產珍奶。隔日離去時，法國情侶手繪可愛小卡以及回贈巧克力，感謝台灣警察的幫助。

法國的情侶原定計畫騎單車環島，不料第1天從台北出發，騎了6小時來到新竹縣芎林，正逢海葵颱風侵襲，風雨持續增強，這對情侶無法臨時覓地搭建帳篷安身，在人生地不熟又求助無門情況下，向芎林分駐所求助。

陳宇揚表示，當時兩人表達說有一個不必淋雨、可搭帳篷的空間即可，但考量到颱風來襲，貿然搭帳篷很可能有危險，於是到處打電話給鄰近旅館詢問是否有空房，但不是全滿就是距離太遠，最後聯繫在地友人協助，讓這對情侶安全度過一夜。

為了表達台灣人的友善，陳宇揚還特地買了兩杯台灣名產珍珠奶茶送給這對情侶享用，結果第2天兩人準備起程時，竟送上驚喜手繪卡片，還有一盒法國巧克力，讓芎林分駐所員警們又驚又喜，也捨不得打開巧克力品嘗。

卡片上畫著情侶騎單車模樣以及芎林分駐所員警，還特地畫上中華民國及法國地圖，更標註兩名警察親切的問候及送上珍奶的對話。該對情侶表示，對台灣警察的熱情與善良表示將永遠記在心中，擔任翻譯的女警呂宸安告知在台灣單車環島的行程中，如遇任何的問題均可向警方求助，警方並會給予必要的協助。