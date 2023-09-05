記憶體廠在資本支出上出現明顯收斂的態勢。產能方面，三星將持續減產，海力士也維持保守的生產計畫，持續對低毛利產品減產，直到看到供需更加平衡；而美光則擴大減產至30%，估減產將持續至2024年。受到DRAM供需失衡，使得記憶體廠進行減產，並調整產品結構，擴大DRAM在伺服器應用的占比。在記憶體廠調整產品結構下，伺服器DRAM產出比重預計今年可望超越移動型DRAM。

INTEL新平台可望加速DDR5的滲透率，INTEL於年初發布Sapphire Rapids，為首度支援DDR5的伺服器處理器，由於DDR5傳輸速度為DDR4的2倍，各大資料中心將掀換機潮，DDR5滲透率可望快速提升。此外，INTEL亦將於今年第四季推出新一代筆電平台Meteor Lake，DRAM將升級為DDR5，可望加速DDR5取代DDR4的步伐成為主流。

AI伺服器所使用的高階GPU搭載HBM，其所需DRAM容量約為傳統伺服器的八倍，帶動DRAM需求，而三星、海力士及美光近乎壟斷HBM市場，隨大廠積極擴充HBM產能，可望減少主流記憶體供給，進一步穩定DRAM價格。

整體而言，雖然台灣記憶體廠在HBM上並未有太多著墨，不過AI伺服器所需DRAM較多，且三大廠側重HBM，不僅可望使得DRAM供需回穩，也間接使得台廠受惠。法人預計，今年下半年記憶體有望達到供需平衡，2024年在庫存去化告一段落、減產，以及DRAM需求提升下，記憶體可望重回漲價循環，對於記憶體產業抱持正向看法。